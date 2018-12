Roma, tre donne litigano per lo stesso uomo: alla cena di Natale scoppia la maxi rissa

Maxi rissa alla cena di Natale. I Carabinieri della Stazione Roma Prati hanno arrestato tre donne sudamericane - due peruviane di 53 e 54 anni e una cittadina dell'Honduras di 38 anni - tutte incensurate e residenti a Roma, con l'accusa di rissa. Il parapiglia è scoppiato nel locale durante la cena del giorno di Natale e il motivo del contendere sarebbe stato un uomo, attuale compagno di una ed ex di un'altra delle donne coinvolte nella zuffa. Per sedare la rissa è stato necessario l'intervento della pattuglia di Carabinieri che, tra lo stupore degli altri avventori, hanno portato in caserma le cittadine sudamericane. Ad avere la peggio è stata la ragazza honduregna, che ha riportato 7 giorni di prognosi a causa delle lesioni riportate. Le donne hanno trascorso la restante parte del giorno di Natale agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.

