Roma, va a rinnovare il passaporto ma era ricercato da oltre un anno: 39enne arrestato

Era convinto di poter rinnovare il pasasporto senza che gli agenti del commissariato scoprissero che era ricercato. C. J. L., 39 anni, cittadino italiano di origini venezuelane, si è presentato presso gli uffici di Polizia amministrativa e sociale del commissariato Prenestino per richiedere il rinnovo del proprio documento. E così, l'agente della Polizia di Stato preposto a ricevere l'istanza, dopo aver effettuato i controlli di rito, ha scoperto che l'uomo era destinatario di un ordine di esecuzione di cattura emesso nel 2018 dall'autorità giudiziaria dovendo lo stesso, espiare 2 anni e 16 giorni di reclusione esecuzione di pene concorrenti per reati contro la persona. Al termine degli accertamenti, dopo la notifica del provvedimento, l'uomo è stato accompagnato in carcere.