Roma, a 19 anni picchia il padre: «Dammi i soldi della pensione per la droga»

Aggredito e minacciato da tempo dal figlio 19enne che pretendeva i soldi della pensione per acquistare la droga. Alla fine il papà non ce l'ha fatta più e ha chiamato gli agenti di polizia che solo ieri sono dovuti intervenire due volte nell'abitazione della vittima, a Ostia. Il giovane, R.R. puntualmente sperperava i soldi della sua pensione di invalidità, facendolo vivere in una condizione di estrema povertà. La salute del papà, gravemente malato, era messa a rischio dalle continue violenze del figlio che, tra l'altro, era sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata con l’obbligo di sottoporsi ad un programma terapeutico, misura che però non stava rispettando. La vittima inoltre, ha sottolineato che le continue liti stavano mettendo a rischio la sua salute, poiché soggetto a gravi patologie. Anche i vicini hanno confermato le continue liti. R.R. è stato accompagnato negli uffici del commissariato Lido dove, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA