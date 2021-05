22 Maggio 2021

di Fabio Rossi

(Lettura 3 minuti)







Sfide internazionali allo stadio Olimpico, ma non solo. Per Roma l’appuntamento con gli Europei di calcio rappresenta un’occasione di ripartenza, dopo i mesi più duri della pandemia da Covid. Oltre all’impianto del Foro Italico, quindi, il cuore pulsante di questo mese di sport (dall’11 giugno all’11 luglio) verterà intorno al Football Village di piazza del Popolo. In quell’area graviteranno quattro Hot Spot organizzati dal Campidoglio nei pressi di via del Corso - piazza San Silvestro, piazza San Lorenzo in Lucina, piazza Mignanelli e largo dei Lombardi - formando una Fan Zone che accoglierà cittadini e turisti, amanti del calcio e appassionati di cultura.

La mobilità

Per le partite è stato organizzato un piano straordinario del trasporto pubblico. All’aeroporto di Fiumicino sarà schierata una flotta di 10 bus, diretti alla stazione metro Eur Fermi, che dopo la partita collegheranno direttamente l’area dello stadio (partenza da piazza Maresciallo Giardino) con il “Leonardo da Vinci”. Tre, invece, le navette che si muoveranno in città, da e per l’Olimpico: dalla stazione Termini a piazza Mancini, dalla stazione metro Cipro a lungotevere della Vittoria e dall’area di parcheggio di Tor di Quinto al Foro Italico (via dei Robilant). Per le partite serali (con calcio d’inizio alle 21) le linee di metropolitana A e B-B1 saranno attive fino all’1,30, con frequenze potenziate, mentre per la gara dei quarti di finale (con possibilità di tempi supplementari e calci di rigore) il servizio si prolungherà fino alle 2,30. La polizia locale limiterà la circolazione in diverse strade, sia nei dintorni dello stadio che della Fan Zone. Le persone con disabilità potranno richiedere, in fase di acquisto del biglietto, un posto auto riservato in uno dei parcheggi messi a disposizione dall’organizzazione nei pressi dello stadio. «Siamo perfettamente pronti per accogliere tifosi, cittadini e turisti nel migliore dei modi - spiega Daniele Frongia, commissario straordinario per gli Europei - e per dar loro differenti possibilità per raggiungere sia l’impianto sportivo per seguire le gare sia la Fan Zone al centro, che sarà ricca di iniziative, eventi, spettacoli e sport, per far vivere davvero un Europeo a 360 gradi».



Le aree

In Piazza del Popolo saranno allestiti due maxischermi e un palco, che consentiranno di guardare le partite del torneo, a cui si aggiungono dieci stand messi a disposizione dagli sponsor e dai partner dei progetti di Roma Capitale. Attorno all’obelisco sarà allestito un villaggio interamente dedicato al calcio, ai 60 anni degli Europei e alla voglia di ripartire dopo le limitazioni della pandemia, con una struttura per praticare attività sportiva in linea con le misure anti Covid e una zona giochi interattiva per grandi e piccoli. In via dei Fori Imperiali verrà invece montato uno schermo per tutte le partite che si svolgeranno a Roma. Sulla Terrazza del Pincio, il Campidoglio farà allestire un Media Center, luogo di lavoro e ritrovo per gli operatori dell’informazione, e una Food Area che proporrà i principali prodotti della tradizione culinaria e gastronomica romana. Subito fuori il Media Center sarà installata la Dome, una cupola che proporrà attività di intrattenimento in un diametro di 10 metri, con iniziative promosse dai principali sponsor della manifestazione. Spiega ancora il commissario Frongia: «Con l’emergenza sanitaria, le disposizioni del piano sono state rimodulate, tenendo conto delle nuove abitudini degli spettatori, meno inclini all’utilizzo di mezzi pubblici, delle loro provenienze, necessariamente più locali che internazionali, delle normative locali, che prevedono nuove capacità massime a bordo dei mezzi di trasporto». L’altro elemento fondamentale, conclude il commissario degli Europei, «sarà quello di distribuire su più itinerari l’arrivo degli ospiti allo stadio Olimpico, in modo da evitare pericolosi assembrame