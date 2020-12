Roma, le iniziative per Natale: da Spelacchio ai presepi. «Un albero in ogni Municipio»

Spelacchio, l'albero di piazza Venezia, si accende (sotto la pioggia) e le luci di Natale colorano il centro, da via del Corso a piazza Navona. Nella cerimonia (da remoto) tenuta a battesimo dalla sindaca Virginia Raggi oggi, sono state le iniziative messe in campo. Strategica la sinergia con Acea che accenderà «Un albero in ogni Municipio», ha annunciato Raggi. «I quartieri saranno arricchiti anche da iniziative dei privati. Ciascuno sta partecipando per costruire un Natale diverso. Ci sarà un open bus con artisti che canteranno, in luoghi simbolo della città, canzoni della tradizione romana e natalizia: ringraziamo per questo Musica per Roma».

Sarà un Natale diffuso e partecipato. Da Spelacchio a via del Corso, illuminata di stelle: un'infilata luminosa dove si nascondono "graffii"ì con citazioni di personaggi romani come Lando Fiorini, Alberto Sordi, Ennio Morricone e Gigi Proietti. Loro saranno presenti idealmente a via del Corso, fino a Piazza del Popolo. Dal 19 dicembre al 6 gennaio si accenderà anche Porta del Popolo: saranno proiettati degli angeli custodi che 'accoglierannò chi arriva a Roma. Un gioco di luci spettacolare.

Ci sono poi i presepi: «Tre tradizionali: a Piazza del Popolo, a Piazza di Spagna e sulla Piazza del Campidoglio - ha detto ancora Raggi - Inoltre ce ne sarà uno moderno, realizzato da Guillermo Mariotto, che rappresenterà idealmente e fisicamente l'Italia. Nel presepe ci saranno tante statuine robotizzate, che rappresenteranno dei valori. Inoltre i bambini potranno arricchire il presepe con una statuina fatta da loro. Sarà collocato in Piazza Vittorio, nei giardini appena rinnovati».

Passando alla cultura, Raggi ha ricordato il "Barbiere di Siviglia" di sabato scorso all'Opera di Roma, e ha parlato poi di Piazza Navona: «Sulle fontane uno spettacolo di luci offerto da Acea, con un video mapping coordinato con una colonna sonora» ha spiegato. Infine, «l'albero di Confesercenti a piazza Risorgimento, supportato dalla Camera di Commercio». Il programma degli eventi si concluderà il 6 gennaio al Bioparco «con un evento per i bambini: sarà una Befana molto particolare» ha concluso Raggi. «Questi percorsi di luce - ha aggiunto la presidente di Acea Castelli - sono come un filo conduttore rispetto alle altre illuminazioni che abbiamo allestito per il patrimonio artistico italiano. Inoltre, insieme a Maker Faire, abbiamo lanciato un contest per chi vorrà fotografare queste luminarie».

