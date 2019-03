Roma, perde il controllo dello scooter sul Muro Torto: grave 34enne

Ha perso il controllo del suo scooter e si è schiantato sull'asfalto. Grave incidente questa notte a Roma, sul Muro Torto: a bordo dello scooter un 34enne francese che è stato stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo II.



Secondo gli ultimi dai forniti dagli agenti della Polizia di Roma Capitale, ci sono stati in un anno dodicimila incidenti stradali con morti e feriti e un incremento dell’1,6% di decessi. Ed è proprio il Centro, dove è avvenuto ieri sera l'incidente, l’area dove avvengono più sinistri: 1.777, il 14,8% del totale, distretto dove ci sono stati anche più feriti (2.164). I morti sono stati 8, la media settimanale di incidenti arriva al 34,2%, l’indice di mortalità è dello 0,5%. Ma è il territorio dell’XI Municipio (Portuense, Trullo e Magliana) quello dove si è registrato il maggior indice di mortalità (2,4%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA