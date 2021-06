Roma, movida e lancio di bottiglie: scontri con la polizia a Campo de' Fiori

Movida a Roma, con mille persone assembrate a Campo de' Fiori, e poi lancio di bottiglie contro la polizia e gli scontri. È quanto accudo ieri sera a Campo de' Fiori. Secondo quanto si è appreso, le forze dell'ordine sono intervenute nella piazza per la presenza di oltre mille persone assembrate. All'arrivo degli agenti c'è stato un lancio di bottiglie e oggetti. La polizia ha effettuato una carica di alleggerimento per far defluire le persone.

In particolare, la polizia è dovuta intervenire con una carica di alleggerimento dopo che un gruppo di ragazzi ha iniziato prima a discutere e poi a lanciare bottiglie. Per favorire il deflusso dalla piazza, i locali sono stati chiusi.