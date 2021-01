Roma, incidente nella Metro A, attraversa i binari e viene travolta dal treno: 26enne gravissima

Ha attraversato i binari della metro per cambiare direzione di marcia da Anagnina a Battistini, proprio in quel momento è arrivato il convoglio che, nonostante i tentativi di frenata, l'ha travolta ferendola gravemente. È successo ieri sera intorno alle 20.40 quando due persone, alla fermata della metro linea A Arco di Travertino, hanno visto una donna scendere sui binari per attraversare e andare alla banchina opposta. Proprio in quel momento è arrivato il convoglio: il macchinista ha visto la donna, ha provato a frenare e suonato l'allarme.

La donna, una 26 enne, ha allora provato a tornare indietro ma non ha fatto in tempo. È rimasta con il busto sulla banchina e le gambe intrappolate sotto il vagone. La donna è stata estratta da sotto il vagone da una squadra dei vigili del fuoco di Tuscolano 2. È intervenuto per i primi soccorsi un medico che stava aspettando la corsa. La ragazza è stata trasportata all'ospedale San Giovanni in codice rosso con gravi lesioni agli arti inferiori. Il servizio della metro A tra San Giovanni e Anagnina è stato quindi interrotto e ha ripreso la circolazione con forti rallentamenti solo intorno alle 22.30.

