Roma, incroci pericolosi: marciapiedi rotti, ecco la lista degli interventi urgenti La mappa

Ultimo aggiornamento: 10:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono pronte a cambiare volto e aspetto le strade della Capitale: nuovi marciapiedi e vie, restyling totali per interi incroci, nuovi ponti e gallerie. Svecchiare ma prima di tutto ammodernare e rendere sicuri migliaia di chilometri di strade urbane percorse non solo dai veicoli a motore. L'operazione è mastodontica, considerato lo stato in cui versano le strade di Roma e i finanziamenti messi sul piatto dal Campidoglio nel piano triennale dei lavori pubblici che superano i 155 milioni di euro e contano più di 50 interventi. Per ora ci sono le promesse, scritte nero su bianco, nel piano per il 2019 che interesserà molte zone della città con un'attenzione particolare alle periferie. Uno dei quadranti più problematici che dovrebbe ospitare diversi cantieri nei mesi a venire è quello Est, ovvero il territorio che coincide con il IV Municipio (Tiburtino) e il V e VI: dalla Togliatti a Tor Bella Monaca. Per l'area di Settecamini, ad esempio, l'amministrazione ha isolato per il 2019 1.619.729,52 euro da spendere in «opere stradali», mentre sulla Tiburtina è prevista la manutenzione straordinaria della corsia centrale, da via Portonaccio a via di Casal Bruciato e delle corsie laterali da via Bertarelli a via Gallia Placida per quasi 3 milioni di euro (2.940.000 euro per la precisione).IN PERIFERIARestyling anche per la Palmiro Togliatti che vedrà la riqualificazione dei tratti ammalorati (finanziamento di 2.302.395 euro) e la manutenzione del viale da via Tiburtina allo svincolo dell'A24. Per quest'ultimo intervento il dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana ha già pubblicato, venerdì scorso, il bando pubblico di gara. Buone nuove anche per il principale quartiere del VI Municipio dove dovrebbero essere realizzati con un investimento da 6 milioni di euro le complanari, gli svincoli e il sottopasso tra via Casilina e via di Tor Bella Monaca.Dagli interventi più piccoli ma comunque necessari come la manutenzione straordinaria di via Visconti, via Orazio, via Catullo nel Rione Prati per 645 mila euro o quella di via Sistina per 683 mila euro si attraversa Roma e si arriva alla Cristoforo Colombo dove sarà realizzato il sottopasso all'incrocio con via di Malafede per 4 milioni 570 mila euro di investimenti, mentre sarà ammodernata via della Magliana (2.540.000 euro), via di Boccea (2 milioni di euro), via di Torrevecchia (1.600.000 euro, via della Borghesiana (1.900.000 euro), via Tuscolana (da Porta Furba a piazza di Cinecittà per un milione 700 mila euro). Non solo, per ben 44 milioni 200 mila euro dovrebbero iniziare i lavori nel 2019 per la realizzazione del ponte dei congressi mentre si procederà anche con la creazione del nuovo ponte della Scafa per un milione 800 mila euro. Tornando in Centro, infine, è stata prevista dall'amministrazione capitolina con uno stanziamento di 800 mila euro la manutenzione straordinaria di lungotevere Maresciallo Cadorna, quella di via dei Cerchi (2 milioni di euro) e la riqualificazione del sottopasso di via del Tritone (300 mila euro).