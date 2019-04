Roma, cani legati a carcasse di auto incendiate: denunciati tre romeni

Legati ad un albero, ad una catena e alla carcassa di un'auto incendiata. Sono stati trovati così tre cani, e in gravi condizioni e carenze igienico-sanitarie. I Carabinieri della Stazione Roma Prima Porta, con la collaborazione del medico veterinario della Asl, hanno denunciato a piede libero tre cittadini romeni, tra cui due donne di 23 e 47 anni, e un giovane di 23, tutti con precedenti, con l’accusa di maltrattamento di animali. I militari, nell’ambito delle attività di controllo del territorio, hanno constatato le precarie condizioni in cui vivevano tre cani, meticci. Il medico veterinario ha effettuato i controlli riscontrando effettivamente le gravi condizioni e carenze igienico-sanitarie in cui vivevano gli animali.



I cani erano stati legati dai proprietari rispettivamente ad una catena, ad un albero e alla carcassa di un’autovettura, che era stata incendiata precedentemente, e tutto intorno a loro sono stati trovati numerosi escrementi. Sprovvisti di microchip, gli animali sono stati affidati al canile comunale di via della Maglianella. E qui verranno curati.

