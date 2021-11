Roma, maltempo: allerta arancione da domani mattina e per 36 ore in tutto il Lazio

Martedì 2 Novembre 2021, 19:05

Domani, mercoledì 3 novembre, in arrivo temporali e nubifragi per gran parte della giornata a Roma. La Protezione Civile del Lazio ha diramato un'allerta meteo di colore giallo per gran parte della regione e di colore arancione per le zone del basso Lazio.

A Roma, in particolare, la pioggia sarà forte dalla tarda mattinata fino alla tarda serata, con precipitazioni particolarmente intense intorno all'ora di pranzo. Per quanto riguarda le temperature, nella capitale scenderanno di qualche grado ma si manterranno comunque su valori medio alti. Le minime saranno intorno ai 15 gradi e le massime intorno ai 19 gradi.

#Meteo, allerta arancione sul Lazio, da domani mattina e per le successive

24-36 ore si prevedono sulla regione precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con fenomeni più persistenti a ridosso dei settori appenninici. — Roma Mobilità (@romamobilita) November 2, 2021

Per il Dipartimento della Protezione Civile per le successive 24-36 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con fenomeni più persistenti a ridosso dei settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. La sala operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto.

Tutto questo perché è in arrivo nelle prossime ore il ciclone Poppea, che porterà freddo e maltempo su tutte le regioni dello stivale. «Netto peggioramento dalle prime ore della giornata anche in Sardegna con piogge e temporali soprattutto sul versante occidentale. Brusco peggioramento fin sulle regioni tirreniche con piogge e temporali anche intensi su Toscana, Lazio e Campania con rischio di nubifragi e criticità idro-geologiche, specie tra Frusinate e Pontino», spiegano gli esperti di 3Bmeteo.