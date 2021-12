Roma Lido bloccata per un guasto, incubo per i pendolari: bus sostitutivi stracolmi di viaggiatori

Mattinata da incubo per i pendolari della Roma Lido. Alle 6,30 il crollo della linea aerea alla stazione di Acilia ha mandato in tilt la circolazione e costretto Atac a chiudere l'intera tratta fino a Magliana in entrambe le direzioni. Cartelli scritti a mano sono stati appesi sui cancelli delle stazioni per avvertire i pendolari che inevitabilmente hanno preso d'assalto le navette. Bus sostitutivi stracolmi di viaggiatori, alcuni anche senza mascherina, e controlli dei green pass saltati. Un viaggio infernale quello sui pullman che hanno impiegato oltre due ore per raggiungere Magliana dalla via Ostiense, già di per sé ingolfata di traffico.

Atac si è limitata a annunciare un "semplice" guasto tecnico senza entrare nello specifico e senza fornire indicazioni sulla ripresa del servizio. Sono stati i pendolari in realtà a raccontare cosa era successo. «E' caduta la linea aerea ad Acilia - raccontano alcuni passeggeri in quel momento a bordo del convoglio - il macchinista ha frenato all'improvviso per evitare l'impatto, ma lo sferragliamento ha provocato un principio d'incendio. Si è sentito distintamente un forte odore di bruciato e appena aperte le porte siamo corsi fuori. Le prime navette si sono viste solo dopo le 7. Fino a quel momento abbiamo cercato invano informazioni».



Il 3 dicembre un guasto prima dello sciopero aveva mandato in tilt la circolazione e Atac era stata costretta a sospendere il servizio fino a Magliana in entrambe le direzioni, organizzando i collegamenti con i bus sostitutivi. Anche una settimana fa stesse scene di stamattina, con pullman strapieni, pendolari infuriati e circa due ore per raggiungere Roma.