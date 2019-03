Roma, stile “Spiderman” scala un palazzo per andare a rubare: arrestato 16enne

Stile

ragazzino di origini slave di 16 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato la notte scorsa dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con le accuse di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Una segnalazione giunta al “112” ha consentito alle “gazzelle” dell’Arma di arrivare in tempo utile per bloccare il ladro acrobata che, nel frattempo, era riuscito ad arrivare al terrazzino di un appartamento al secondo piano, dove stava tentando di forzare una portafinestra. Con lui c’era anche un “palo” che è riuscito a scappare prima dell’arrivo dei Carabinieri. Il giovane ladro è stato ammanettato nonostante la strenua resistenza opposta ai militari, e portato, su disposizione dell’A.G., nell’Istituto di Pena Minorile di via Virginia Agnelli.

“Spiderman” stava sacalando la facciata di un palazzo aggrappandosi alle tubature esterne all'edificio. E' accaduto la notte scorsa in via Ettore Macro e l'obiettivo era raggiungere un appartamento per compiere un furto.Il