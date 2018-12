Roma, l'ospedale San Giovanni compie 60 anni: domani la cerimonia di celebrazione

«L'ospedale San Giovanni quest'anno compie 60 anni dalla sua inaugurazione, avvenuta il 18 settembre 1958. Una ricorrenza speciale che si intreccia all'altro importante evento legato alla Sanità pubblica: i 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale, istituito con Legge n. 833 del 23 dicembre 1978». Lo comunica in una nota il San Giovanni - Addolorata.

L'Azienda ospedaliera festeggia l'evento con una serie di iniziative culminanti nella cerimonia di celebrazione dei 60 anni del nuovo ospedale San Giovanni che si svolgerà domani presso la Sala Folchi - Piazza San Giovanni in Laterano 76 - alle ore 12.30.

Alla cerimonia interverrà l'Assessore Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Seguirà, presso l'atrio d'ingresso dell'ospedale San Giovanni, l'inaugurazione della video mostra '60 anni dell'Ospedalè, una raccolta di documenti, foto e testimonianze dell'epoca

Il Complesso ospedaliero San Giovanni-Addolorata insiste su un'area di eccezionale interesse archeologico e storico artistico, che documenta un susseguirsi di interventi edilizi fino alla costruzione del nuovo padiglione del Presidio San Giovanni, edificato negli anni cinquanta e perfettamente funzionante per i giochi olimpici del 1960 tenutisi a Roma. Al Giubileo della Misericordia del 2015 risale la più recente riqualificazione dell'ospedale con l'approvazione di un Piano di interventi urgenti, che ha permesso l'acquisizione di nuove apparecchiature elettromedicali e investimenti in edilizia sanitaria per ammodernare e rendere più accogliente, sicura e tecnologicamente avanzata l'Area di emergenza del Presidio San Giovanni e i settori interconnessi: Pronto Soccorso Generale, Pronto Soccorso Ostetrico-Ginecologico, Terapia Intensiva Post-Operatoria (Tipo), Centro di Rianimazione

I sessanta anni del San Giovanni rappresentano un anniversario importante, - dichiara il Direttore Generale dell'Azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata, Ilde Coiro, - la festa di un ospedale che, da sempre punto di riferimento per la città di Roma, è diventato oggi una moderna Azienda. Questo grazie a tutti gli operatori e dirigenti che ogni giorno, seppur tra mille difficoltà, svolgono la loro delicata attività con impegno e professionalità ponendosi l'obiettivo primario di assicurare ai nostri pazienti un'assistenza di qualità».

