Roma, furto in casa di Correa sulla Cassia: all'attaccante della Lazio rubati 7 mila euro mentre lui era allo stadio

Mentre lui era impegnato all'Olimpico nella partita Lazio-Bologna, i ladri gli sono entrati in casa portando via soldi e orologi preziosi. Vittima del furto in abitazione è stato Joaquin Correa l'attaccante della Lazio che abita sulla Cassia. I malviventi hanno agito a mezzanotte, circa, entrando dal portone principale della casa e mettendola a soqquadro nella ricerca di oggetti preziosi. Da una prima stima, i ladri avrebbero portato via circa 7mila euro in contanti e orologi preziosi per un valore ancora da quantificare. Del caso se ne sta occupando la polizia.

