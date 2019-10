Roma, incidente tra minicar e Mercedes a via Due Ponti: 17enne sbalzato fuori dall’auto è grave

Ancora un incidente grave sulle strade della Capitale. Ieri pomeriggio, poco dopo le 18.30, in via Due Ponti, altezza via Flaminia Nuova, a Roma Nord dove un ragazzo di 17 anni a bordo di una microcar, è rimasto gravemente ferito. Si è praticamente scontrato frontalmente con una Mercedes che veniva nel senso opposto di marcia. Il giovane è stato sbalzato fuori dalla vettura e trasportato d’urgenza al Gemelli. Mentre l’uomo, un 46enne, a bordo della Mercedes è rimasto lievemente ferito, anche lui è finito in ospedale in codice verde. Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell’impatto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del XV Gruppo Cassia.

Ubriaco non si ferma all'alt e investe un agente: arrestato filippino

Ultimo aggiornamento: 12:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA