Roma, scontro fra un'auto e un'ambulanza: tre feriti in codice rosso

Grave incidente fra un'ambulanza ed un'auto in transito. E' accaduto verso le 13.30, su via Casilina all'angolo con viale della Primavera. I feriti sono tre, tutti in codice rosso. Nell'ambulanza c'era un paziente che non ha riportato ferite. Invece due del personale sanitario figurano fra i feriti. Il terzo ferito è il conducente dell'autovettura, una Chevrolet. Sul posto ambulanze e anche i pompieri. I vigili del fuoco si sono adoperati per liberare dalle lamiere l'autista dell'ambulanza. Sono i vigili urbani ad occuparsi del grave incidente. Ultimo aggiornamento: 15:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA