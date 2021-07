Roma, incidente al Prenestino: auto investe una coppia. Muore un uomo di 77 anni, la moglie è grave

Lunedì 5 Luglio 2021, 15:18

Un uomo di 77 è morto in un incidente questa mattina nel quartiere Prenestino, in via di Acqua Bullicante a Roma. È stato investito da un'auto insieme a sua moglie, 75 anni, mentre attraversava la strada. Per l'uomo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, non c'è stato nulla da fare. La donna, invece, è sopravvissuta. Ed è stata trasportata all'Umberto I in codice rosso. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia locale V Gruppo. L'uomo al volante subito dopo l'incidente si è fermato. Gli agenti hanno provveduto al sequestro del veicolo e hanno sottoposto il conducente agli esami di rito, risultati negativi. Dai primi accertamenti eseguiti sul posto, tra le ipotesi iniziali non si esclude che i due anziani abbiano attraversato all'improvviso sulla carreggiata al di fuori delle strisce, ma sono ancora in corso ulteriori approfondimenti per ricostruire esattamente quanto accaduto.

Intanto è stato trovato dagli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale il conducente del mezzo che ieri, in via Prenestina, si è scontrato con uno scooter e poi è fuggito via. L'incidente è avvenuto domenica 4 luglio intorno alle 11.00, quando un uomo alla guida di un autocarro Mercedes ha centrato una moto Suzuki 750 in via Prenestina, all'altezza di via Torrenova. Il motociclista, un ragazzo di 30 anni, è rimasto a terra e poi è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata.