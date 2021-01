Roma, ghiaccio sulla strada: morto 38enne caduto in scooter sulla Tiburtina

Incidente mortale stamattina intorno alle 6 su via Tiburtina a Roma, Poco dopo le 6.30 gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti all'altezza via Cassino. Da una prima ricostruzione la vittima, un 38enne, probabilmente a causa del manto stradalle reso sdrucciolevole dal ghiaccio, ha perso il controllo dello scooter e, cadendo, è morto sul colpo. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Gli altri incidenti

Sempre a causa del ghiaccio tre incidenti in mattinata sulla litoranea di Ostia hanno impegnato alcune pattuglie dei vigili urbani.Gli incidenti sono avvenuti al seso e quarto chilometro della Litoranea e in viale di Castelporziano dove un'auto ha abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica. Si è provveduto a gettare sale sui tratti di strada più ghiacciati.

