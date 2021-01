Aprilia, coppia investita in via dei Rutuli: grave una donna

Investimento in serata, attorno alle 19 , invia dei Rutuli periferia di Aprilia. Una coppia - un uomo e una donna di 52 e 50 anni - sono stati travolti da una Alfa 147 e sarebbero poi finiti a terra. Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza ed un elicottero. La donna, in gravi condizioni, è stata trasferita al San Camillo di Roma, l'uomo invece presso la clinica di Aprilia. Sul posto per accertare i fatti i carabinieri sel Reparto Territoriale. L'automobilista si è fermato per prestare soccorso.

