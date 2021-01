Incidente mortale tra due auto nella periferia nord di Roma. Questa mattina, poco dopo le 11, le pattuglie del XIV gruppo Montemario sono intervenute in via della Storta, all'altezza del civico 352 per un incidente che ha visto coinvolte due auto. Una donna di 47 anni, alla guida della sua Dacia Sandero, è morta sul colpo. Il conducente dell'altra auto, una Opel Meriva, un ragazzo di 20 anni, è stato trasportato al Gemelli in stato di choc. Per lui sono stati richiesti gli esami tossicologici di rito. Entrambi i veicoli sono stati posti sotto sequestro. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti intervenuti per ricostruire esatta dinamica dell'incidente. Per consentire i rilievi, le pattuglie hanno dovuto procedere alla chiusura momentanea della strada, nel tratto da via Brozolo a via Montagnana, provvedendo alla deviazione del transito veicolare.

