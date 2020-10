Roma, i dipendenti dell'azienda green a parco Schuster per dare decoro alla città

Very very green, per contribuire alla pulizia del parco Schuster, nei pressi della basilica San Paolo a Roma. È l'iniziativa di Very Mobile, brand del gruppo Ck Hutchison Holdings Ltd. Dipendenti dell'azienda e volontari di Legambiente questa mattina si sono dati appuntamento al parco per alcuni interventi di manutenzione, allo scopo di rendere più a misura di cittadino lo spazio verde della Capitale e tutelare il decoro urbano. L'attività si inserisce in un progetto più ampio, in linea con alcuni valori fondanti del brand e legato a tematiche green.

Attraverso il portale web verycreativi.it, lanciato nei mesi scorsi, è nato uno spazio digitale in cui si può esprire creatività proponendo murales e disegni virtuali che consentano di lasciare puliti i muri delle nostre città.



«L’attenzione per l’ambiente fa parte del Dna di Very Mobile, un brand ‘verde’, non solo nel logo - ha commentato Fabio Ariolli Very Mobile Director - L’iniziativa ‘Very very green’ dimostra il nostro impegno concreto per aiutare a tenere puliti i centri urbani».