Recovery Plan prende forma, ecco le cifre

(Teleborsa) - In attesa di sciogliere il nodoil Governo inizia a gettare le basi della strategia di utilizzo del tesoretto dain arrivo dall'Europa. "Un'unche, come gli stessi esponenti di Governo hanno sottolineato più volte a voler rimarcare lache può cambiare, migliorandolo, ildel nostro Paese.La questione è: non basta, infatti, spendere.per cercare di colmareche ci portiamo dietro da troppo tempo e rimetterci, finalmente, al passo con lIntanto, filtrano iCome riportato da il Sole24Ore, ai progettiandrà il 3, su indicazione dell'Unione europea con la conferma del Premier Conte: di questi 75 miliardi la quota maggiore andrebbe a stabilizzare il superbonus delmentre altre voci saranno il piano contro il dissesto idrogeologico e la mobilità verde nelle città (autobus elettrici, per esempio). Il 20% del Recovery, pari a circadovrebbe andare aicon il piano per lache farà la parte del leone.Alle infrastrutture della mobilità una prima ripartizione dei fondi attribuisce il 10%, quindimeno di quanto richiesto con un piano da almenofatto di progetti perferrovie, strade, porti e logistica.Il Presidente del Consiglio Conte, intanto, si dice non preoccupato dal rischio stallo in Ue sul. Ma esorta gli altri Paesi ad accelerare:. Dopo quello che è stato fatto non e' possibile non procedere speditamente". Da Berlino fanno sapere che nessun Paese si tirerà indietro ma la