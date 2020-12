Roma, taglia la gomma a una volante in via del Corso: arrestato 59enne

Episodio piuttosto singolare avvenuto, oggi pomeriggio, in pieno centro a Roma. Si è avvicinato a una volante in transito su via del Corso con a bordo due agenti della sezione operativa dell'ufficio di gabinetto della questura, e improvvisamente, ha estratto un coltello tagliando la ruota posteriore della vettura di servizio. Gli agenti accortisi di quanto avvenuto sono scesi dal mezzo e lo hanno bloccato. È accaduto oggi pomeriggio, nel centro storico di Roma.

APPROFONDIMENTI ROMA Roma, sorpresa in via del Corso: le luci di Natale tra frasi e versi... NEWS Covid Roma, folla in centro: assembramenti in via del Corso, nessun...

Perquisito, all'interno dello zainetto che aveva con se, i poliziotti hanno rinvenuto una bottiglia con liquido infiammabile munita di «stoppino», una fionda con pallini, un coltello a serramanico ed una bottiglia di liquore. Intervenuti sul posto in ausilio ai colleghi, gli agenti del I distretto Trevi Campo Marzio, che hanno accompagnato l'uomo negli uffici di polizia e, dopo gli accertamenti di rito, G.F. queste le sue iniziali 59enne romano con piccoli precedenti di polizia, è stato arrestato per porto d'arma da guerra nonchè porto abusivo di armi, oltraggio resistenza minacce a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni dello stato.

Ultimo aggiornamento: 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA