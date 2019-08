Roma, preso a Milano il terzo rapinatore del colpo dell'orologio da oltre 400mila euro

È stato arrestato a Milano uno dei tre responsabili dello scippo di un orologio da oltre 400mila euro, avvenuto a Roma lo scorso 3 agosto, all'angolo tra via Napoli e via del Viminale. Vittima del furto un imprenditore egiziano di 52 anni, derubato dopo essere uscito da un bar in compagnia della moglie. Grazie alle telecamere e alla descrizione dell'imprenditore, gli agenti del commissariato Viminale sono riusciti a identificare due degli autori e a recuperare, in provincia di Latina lo scorso 9 agosto, il prezioso accessorio, un Audemars Piguet modello offshore in oro e diamanti. È stato il caso a fare in modo che uno degli autori identificati ma non fermati, un algerino di 31 anni, che pare sia proprio l'autore materiale dello scippo, sia stato rintracciato a Milano.

I carabinieri della Radiomobile lo hanno fermato per caso per un controllo mentre viaggiava a bordo di una Golf insieme ad altre due persone, anche loro identificate e pregiudicate. Poiché sosteneva di aver lasciato i documenti in albergo, i militari lo hanno accompagnato a recuperarli in un hotel di via Vitruvio. La stanza, riferiscono i

carabinieri, era pronta per essere lasciata.

In seguito a controlli incrociati è emerso che il 31enne, oltre a essere stato condannato a 6 mesi per furto con destrezza dal tribunale di Roma, era ricercato dal commissariato del Viminale, sempre nella capitale, perché riconosciuto come l'autore, insieme ad altri duecomplici, del maxi furto ai danni del turista egiziano. L'orologio era

poi stato ritrovato nell'abitazione di Latina in cui risultavano risiedere l'uomo fermato a Milano e un altro complice, ed era stato restituito al proprietario. Dei tre autori del colpo da 400mila euro, dunque, uno si trova ora in carcere a San Vittore, uno è stato identificato ma risulta irreperibile e il terzo rimane ignoto.

