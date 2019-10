Roma, rubano dall'auto a noleggio fedi e regali di nozze: incubo per una coppia di sposi inglesi

Una vacanza da sogno, con tanto di proposta di matrimonio, che poteva trasformarsi in un incubo. È la disavventura di una coppia di sposi inglesi che si è vista sottrarre i propri bagagli dall'auto che avevano preso a noleggio. Come se la cosa non fosse già abbastanza grave di per sé, nella valigia di uno dei due c'erano anche gli anelli nuziali, l'anello di fidanzamento e tutti i regali di nozze. Gli autori del furto, dei nomadi residenti nel campo di via Monachina, avevano sempre lo stesso “modus operandi”: gli sportelli delle auto venivano aperti con estrema semplicità rompendo uno dei finestrini ed in pochi secondi tutti i bagagli venivano portati via, caricati su un'auto pronta per la fuga. Il tutto avveniva spesso in pieno giorno, sia in zone frequentate da molti turisti come Lungotevere e Trastevere, sia nei grandi parcheggi dei commerciali come Parco Leonardo o Parco Da Vinci.

All'alba di questa maltina, però, i carabinieri del Gruppo di Ostia, hanno arrestato 6 persone ritenute responsabili di 13 furti in poco più di un mese usando questo ingegnoso sistema. L’operazione rientra nel più ampio piano di contrasto alla criminalità che ha portato ad un totale di 21 arresti di cui 9 in flagranza di reato, consentendo la restituzione di bagagli ed effetti personali per diverse decine di migliaia di euro. Alla fine, anche gli anelli della coppia di sposini sono stati restituiti ai proprietari che hanno potuto finalmente coronare il loro sogno di sposarsi nella Città eterna.

