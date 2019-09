Vieni da me, Giovanni Conversano fa la proposta di matrimonio alla fidanzata ma lei "rifiuta". Caterina Balivo allibita

Giovanni Conversano fa la proposta di matrimonio alla fidanzata in diretta a Vieni da me ma lei "rifiuta" e Caterina Balivo resta allibita. Colpo di scena oggi pomeriggio nel salotto di Rai1. L'ex tronista di Uomini e Donne ha chiesto in diretta la mano alla compagna Giada Pezzaioli, madre del figlioletto di due anni Enea. Ma la reazione della modella 25enne ha spiazzato tutti.

In un primo momento Giada non ha risposto, lasciando di sasso il fidanzato Giovanni Conversano, con cui sta insieme da nove anni. Gelo in studio. A quel punto, è intervenuta Caterina Balivo che visibilmente imbarazzata ha chiesto: «Non ho sentito la risposta...». E Giada Pezzaioli - che si è classificata quarta a Miss Italia 2019 - ha spiegato: «Vedremo, mi ha fatto aspettare nove anni. Ero venuta qui per ridere...».

La conduttrice con un pacchetto in mano ha replicato: «Io avevo questo regalo per voi, la coppia di sposini da mettere sulla torta, ma ora me lo darai in testa...». Giada risponde: «La terremo come buon auspicio...». E Giovanni Conversano conclude con un sorriso amaro: «Non ho capito come l'ha presa... Lo scoprirò in camerino».

