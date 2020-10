Chi avverte sintomi o semplicemente pensa di poter essere stato a contatto con un caso di Covid confermato o potenziale può anche decidere di prenotare un test rapido nelle postazioni di drive-in con ricetta dematerializzata e tessera sanitaria. Ma i drive-in, visto le lunghe file che si sono formate, sono solo su prenotazione e se avete urgenza, ci sono 60 laboratori privati convenzionati con la Regione Lazio che stanno eseguendo tamponi rapidi al costo di 22 euro.

Qui potete trovare la lista completa di tutti i laboratori a Roma e nel Lazio che eseguono il test rapido, cioè il tampone rinofaringeo (naso e gola) basato sulla ricerca delle proteine di superficie del virus (antigeni), indicativi di una infezione virale in corso. I tempi di risposta sono molto brevi, circa 15 minuti.

Che differenza c'è con il tampone molecolare

L'affidabilità del test rapido dipende dalla carica virale e dal quadro clinico della persona: è maggiore in presenza di carica virale più elevata, ossia nella prima fase dell'infezione, sia essa sintomatica o asintomatica. É comunque uno strumento diagnostico di 1° livello. Ma è diverso da un tampone molecolare che è quello in assoluto più attendibile e che si esegue solo in determinate condizioni: su disposizione dell'autorità sanitaria dopo un periodo di isolamento o quarantena; se si è positivi al test rapido; in presenza di sintomi in un contatto stretto con persona positiva al coronavirus, anche in quarantena; in caso di persone sintomatiche a rischio di sviluppare malattie gravi in ragione di eventuali comorbidità: casi di persone in contatto regolare con individui a rischio di sviluppare malattie gravi; in caso di ricovero programmato.

Test rapido su base volontaria

Ricorrete al test rapido su base volontaria, senza aspettare una chiamata della Asl, se avete dubbi e in tutti questi altri casi:

- nel caso in cui sia necessario avere una risposta in tempi rapidi (se siete in aeroporto ad esempio)

- su prescrizione del medico curante, per il rientro in comunità di un contatto stretto asintomatico con persona COVID-19 positiva, oppure per una prima diagnosi di un caso sospetto paucisintomatico

Serve la ricetta bianca rilasciata dal medico curante e la tessera sanitaria.

Se l'esito del tampone rapido è positivo

Le diagnosi di positività ottenute con questo test devono essere confermate da un tampone molecolare rinofaringeo (naso e gola). Il prelievo verrà eseguito immediatamente presso la stessa struttura che ha effettuato il test antigenico, senza costo aggiuntivo a carico dell'utente. L'analisi del campione prelevato sarà a cura dei centri che fanno parte della rete di laboratori altamente specializzati (COROnet) istituita dalla Regione per la diagnosi di laboratorio del virus SARS-CoV-2.

É importante restare in isolamento fino all'esito del referto del test molecolare.

Su base volontaria e attraverso la rete dei laboratori convenzionati sono già stati eseguiti oltre 12 mila test.

