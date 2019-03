Roma, detenuti al lavoro a Primavalle per rifare la segnaletica stradale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Detenuti a lavoro sulle strade di Roma per pulire caditoie e rifare la segnaletica orizzontale. Prosegue così il progetto #MiRiscattoperRoma per il reinserimento socio-lavorativo dei carcerati della Casa circondariale di Rebibbia». Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi, postando un video che mostra i detenuti al lavoro nel quartiere Primavalle. «L'iniziativa, portata avanti da Roma Capitale e dal Ministero della Giustizia - scrive il sindaco - vede il coinvolgimento anche di Autostrade per l'Italia che ha formato i detenuti per unperiodo di tre mesi, fornendo l'equipaggiamento e la strumentazione necessaria per realizzare le attività sustrada. Dopo il lavoro portato avanti per ripristinare il decoro di parchi e giardini attraverso operazioni di sfalcio e pulizia delle aree verdi adesso i detenuti stanno dando un valido supporto per la manutenzione ordinaria della nostra città. Dalletestimonianze dei detenuti emerge come questa sia un'esperienza altamente formativa che apprezzano e che li sta aiutando nel loro percorso di reinserimento nella società».