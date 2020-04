Coronavirus Roma, muore dipendente Comune: aveva 64 anni, era responsabile dell'ufficio anagrafe

Muore per conoravirus un dipendente del Comune di Roma. Si chiamava Aulo Mechelli, aveva 65 anni. Era ricoverato in una struttura romana. Lavorava all'ufficio all'ufficio Anagrafe via Petroselli dove ricopriva il ruolo di funzionario responsabile del settore.

Il cordoglio del Comune di Roma guidato da Virginia Raggi: «Perdiamo un dipendente, un lavoratore fedele della città».



Ultimo aggiornamento: 14:10

