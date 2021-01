Roma, picchia la compagna in zona Trionfale: denunciato 49enne

Sono stati i carabinieri della Stazione Roma Medaglie D'oro a mettere la parola fine all'incubo di una 44enne polacca che da tempo subiva episodi di violenza da parte del compagno. L'uomo, un 49enne connazionale della donna, senza occupazione e con precedenti, è stato denunciato in stato di libertà con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I militari sono intervenuti presso un ostello di via Trionfale, dove la coppia alloggiava, e dove il 49enne, dopo una lite scaturita da futili motivi, ha colpito la donna con un pugno al volto, facendola cadere a terra. Trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Cristo Re, la donna è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni. Nel corso della denuncia, la vittima ha riferito ai carabinieri di pregressi episodi violenti subiti dall'uomo e quindi è stata accompagnata presso un centro antiviolenza di Roma.

