Una piccola grande vittoria nel Centro di Roma può essere festeggiata. Il nemico da sconfiggere è la cocciniglia tartaruga che sta minacciando i pini della Capitale da tempo ormai. C'è chi ha scelto un metodo naturale per combatterla, utilizzando i voli delle coccinelle, insetti golosi della cocciniglia. «Dopo due lanci abbiamo visto che la lotta alla cocciniglia ha dato buoni risultati su quattro giovani pini di piazza Don Minzoni». Andre De Rosa è il presidente del comitato Don Minzoni e come altri comitati ha aderito alla battaglia combattuta a suon di coccinelle. Il 10 giugno residenti in diverse parti della città hanno celebrato il secondo "Coccinella Day", una giornata dedicata ai lanci delle coccinelle sulle chiome dei pini. «Una operazione non semplice da realizzare - aggiunge De Rosa - che è stata possibile soltanto grazie all'aiuto degli operatori del Dipartimento Ambiente del Comune che con un mezzo meccanico di elevazione hanno posizionato gli insetti sulle chiome dei pini».

Il progetto "Coccinella libera tutti" è partito con il patrocinio del II Municipio da villa Leopardi, sulla Nomentana e si è via via diffuso in altri parchi e giardini della città, da piazza Don Minzoni, al parco Mario Riva ad esempio. Il promotore della battaglia naturale contro il parassita è Massimo Proietti Rocchi, presidente di “Amici di villa Leopardi” che spiega: «Non riuscivamo a vedere se la cocciniglia fosse stata mangiata dalle coccinelle, perché la battaglia si “svolge” sulle chiome altissime, allora abbiamo preso alcuni rami malati, li abbiamo inseriti dentro a una bacheca e abbiamo potuto vedere come le coccinelle avevano in effetti eliminato la cocciniglia che insomma stiamo sconfiggendo». Insomma, si stanno registrando i primi risultati della lotta biologica nelle aree verdi, molte delle quali curate dai residenti. Il comitato Don Minzoni, ad esempio, è da anni impegnato nel mantenimento di alcuni giardini e parchi del II Municipio. «Abbiamo un ottima collaborazione con il Dipartimento Ambiente – aggiunge De Rosa - con il quale abbiamo costruito un rapporto sinergico, intervengono ad esempio per portare via da sempre con regolarità i rifiuti nel giardino delle Crocerossine di viale Tiziano nonostante spesso gli uccelli "peschino nei cestini" e lascino in terra la sporcizia». Cestini svuotati anche a villa Balestra dove sono sempre i volontari del comitato Don Minzoni a curare il verde: nello storico parco i cestini sono rimasti a differenza di villa Ada, ad esempio, «grazie al rapporto tra il comitato e l'ufficio di zona del Dipartimento».

Il progetto "Coccinella libera tutti" è finito anche sulle pagine del Times e sul canale nazionale France 2 che hanno celebrato il nuovo metodo naturalissimo per sconfiggere la cocciniglia a Roma.

