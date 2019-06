Roma, attese record all'anagrafe: devi rinnovare la carta d'identità? Aspetta novembre

A Roma Nord ed Est scordatevi la carta d'identità elettronica. Negli uffici anagrafici di via Duilio Cambellotti (Tor Bella Monaca, VI Municipio) e in quelli di piazza Sax Rubra (Prima Porta, XV) non si possono prendere appuntamenti. I residenti del Centro, invece, dovranno aspettare fino al primo ottobre per recarsi in via Petroselli e addirittura fino al 21 ottobre per ottenere il documento in circonvallazione Trionfale. È sempre più complicato prenotare un appuntamento per il rilascio della nuova carta d'identità elettronica.

Roma, devi rinnovare la carta d'identità? Nel VI municipio uffici chiusi per 40 giorni

Ora i siti online sono due e non comunicano tra loro. Si va sulla piattaforma AgendaCie gestita dal ministero dell'Interno, dove si possono consultare le date solo di 4 uffici. Per tutti gli altri si deve seguire un nuovo link: Prenotazionicie. Il primo problema: la piattaforma indica date errate per le 4 sedi prenotabili sul vecchio sito. Propone ad esempio di recarsi il 17 luglio in via Duilio Cambellotti, ma in realtà non vi è alcuna possibilità di prenotazione. Tra l'altro la sede chiuderà dal primo agosto per 40 giorni. Indica poi il 17 giugno per gli uffici di via Dire Daua, nel II Municipio. In realtà la prima disponibilità nel territorio è il 6 settembre in piazza Grecia. Secondo problema: può capitare che il nuovo sito si blocchi. Abbiamo riscontrato un errore inatteso (403) è la scritta che è apparsa per ore ieri durante il test su un computer.

L'APPUNTAMENTO NON RISULTA

Il terzo problema è una vera catastrofe. Una decina di giorni fa è scoppiato il panico negli uffici anagrafici di via Fabiola (Gianicolense, XII Municipio): molti romani si sono presentati pensando di aver fissato l'appuntamento online molto tempo prima. Ma in realtà non risultava confermato. «C'è stato un problema con il passaggio da una piattaforma a un'altra...» ha cercato di spiegare un operatore. Sembra ci fosse di mezzo un sito demo, prova. Alcuni sono stati chiamati a casa e gli è stato chiesto di presentarsi fisicamente negli uffici giorni prima per confermare l'appuntamento. «Ma allora perché ci fate prenotare online se poi dobbiamo perdere tempo e venire di persona?» la protesta l'altro giorno di un'anziana. C'è poi il vecchio problema dell'orario del primo appuntamento: gli uffici anagrafici aprono alle 8.30 ma si prendono appuntamenti alle 8. «Perché in tutta Italia gli sportelli aprono alle 8, solo a Roma l'orario slitta di mezz'ora...» ha tentato di spiegare un impiegato.

I CERVELLONI ONLINE IN TILT

Nella black list dei Municipi bocciati sul servizio di rilascio della nuova carta di identità elettronica spicca il X (Ostia): negli uffici di via Claudio la prima data disponibile è il 4 novembre, in quelli di Acilia il 28 ottobre. Nel V, ieri, c'era uno spazio libero il 26 settembre nella sede di via di Torre Annunziata, altrimenti si doveva spettare il 15 ottobre e presentarsi in via Prenestina 510. Nel VII, la prima data è il 26 settembre nella sede di piazza di Cinecittà, mentre per via di Fiortifiocca si deve attendere il 4 novembre. Si arriva a settembre se si scelgono gli uffici di via Benedetto Croce (VIII Municipio) e di largo Cannella (IX). Ad agosto (la data libera con maggiore frequenza è ovviamente il 14, la vigilia di Ferragosto) si può andare nel XII, XIII e XIV. In cima alla lista dei virtuosi figurano il IV (primo appuntamento il 12 giugno in via Tiburtina 1163), e l'XI con due date a giugno. Il Campidoglio per velocizzare i tempi sta pensando di avviare una collaborazione con le edicole «per l'erogazione di certificati anagrafici» ha spiegato dall'assessorato all'Anagrafe.

