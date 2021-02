Droga e bombe carta: arrestato in una bisca capo ultrà della Roma Gino Vassalli

Rintracciato in una bisca sulla Tiburtina, intorno alle 18 di ieri, aveva in casa un chilo di hashish e 160 bombe carta. Gino Vassalli, 42enne già noto alla giustizia, responsabile del gruppo Ultras della Roma “Insurrezione” e cognato del leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino, è stato arrestato ieri sera dai poliziotti del commissariato Appio. Nell'appartamento del responsabile del gruppo ultras giallorosso Insurrezione, Gino Vassalli, i poliziotti del commissariato Appio ieri pomeriggio hanno trovato anche 3mila euro in contanti e cocaina. In manette, nella stessa occasione, anche il fratello del 42enne romano, Marco di 38. Anche lui nel gruppo dello stadio, utilizzava la stessa abitazione in cui sono state trovate bombe carta e droga.

