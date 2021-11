​Roma, cadavere nel Tevere a ponte Cavour: è un uomo tra i 50 e i 60 anni

Cadavere ritrovamento nel Tevere questa mattina. Intorno alle 10.30, pattuglie del I gruppo Centro, ex Trevi, della Polizia locale di Roma Capitale sono intervenute per il ritrovamento di un cadavere nel fiume, all'altezza di Ponte Cavour. Il corpo è stato recuperato del corpo da parte dei vigili del fuoco e sono in corso le indagini della Polizia per risalare all'identità. Dalle prime informazioni emerse, sembra si tratti di un uomo tra i 50 e i 60 anni.