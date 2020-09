Roma, bomba della seconda guerra mondiale a Campo de' Fiori: intervengono gli artificieri

La bomba probabilmente risale alla seconda guerra mondiale. La scoperta è stata fatta questa mattina alle 10.30 vicino a Campo de' Fiori, nel centro di Roma. A trovare l'ordigno da mortaio, un gruppo di operai impegnati in alcuni lavori in un negozio in via dei Cappellari. Sono stati loro a dare l'allarme, avvisando il 112. Necessario l'intervento del gruppo artificieri dei carabinieri. La strada è stata evacuata, comprese un centinaio di persone tra inquilini e commercianti, ed è attualmente chiusa al traffico fino a via del Pellegrino. L'intera zona è stata messa in sicurezza dai militari e sul posto si attende anche l'arrivo degli uomini del Genio. A gestire le operazioni anche alcune pattuglie della polizia Locale. La bomba era a circa un metro di profondità e misura tra i quindici e i venti centimetri.

