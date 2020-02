Roma, bambino in carrozzina abbandonato in strada vicino Termini: «Si cerca donna incappucciata»

Choc a Roma dove un bambino è stato abbandonato in strada dentro alla carrozzina. È successo in via Principe Amedeo, zona stazione Termini. A dare l'allarme un cittadino. Sul posto la polizia che sta ora controllando le immagini delle telecamere. Dai primi accertamenti risulterebbe che una donna vestita di scuro con un cappuccio in testa e una bambina in braccio avrebbe abbandonato la carrozzina sul marciapiede.

Dalle prime informazioni, il bambino sta bene. Quando è stato notato dal passante dormiva. Sono ora in corso indagini per risalire alla donna immortalata da alcune telecamere di videosorveglianza che ha lasciato il passeggino in strada e si è allontanata con una bimba in braccio di circa 3 anni in direzione stazione Termini.

Ultimo aggiornamento: 19:41

