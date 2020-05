Roma, bande di giovani rapinano 20enni: due colpi nella notte a Fidene e Monteverde

Bande di giovani rapinatori scorrazzano nella notte. Due rapine ieri a Roma. La prima in via Bernardo Davanzati, a Fidene: qui, tre ragazzi di 20 anni sono stati aggrediti e rapinati, intorno alle tre, da un gruppo di coetanei.

Gli aggressori, sotto la minaccia di un cacciavite, si sono fatti consegnare la somma di 50 euro. Un giovane è rimasto ferito, ha riportato alcune contusioni ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono arrivati i poliziotti del commissariato Fidene che stanno indagando per cercare di rintracciare i responsabili della rapina. Un'altra, di rapina, sempre nella notte, è avvenuta a Monteverde dove un 37enne è stato derubato da 4 ragazzi che si sono fatti consegnare circa cento euro, anche qui sul indaga la polizia. © RIPRODUZIONE RISERVATA