2 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







Quattordici arresti, 2,5 chili di droga e 6mila euro sequestrati nelle ultime ore dagli agenti della polizia a Roma. In manette anche due donne. La prima, 53 anni, è stata arrestata dagli uomini del VII Distretto San Giovanni che da tempo avevano avviato indagini. Il sospetto che la donna nascondesse droga in casa si è rivelato giusto: all'interno dell'appartamento gli agenti hanno trovato 144 grammi di cocaina, 2.200 euro in contanti, materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione.

Un'altra donna, 20 anni, è finita in manette nel quartiere San Lorenzo. I poliziotti, informati sul continuo andirivieni di persone in un appartamento al piano terra, lo hanno monitorato per giorni e scoperto che era diventato il punto di riferimento di alcuni consumatori per comprare droga. Nell'appartamento c'erano 51,34 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina oltre a un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Altri arresti sono scattati al Celio, a Tor Bella Monaca e a San Basilio.