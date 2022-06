Roma, anziana di 99 anni imbavagliata e rapinata in casa: rubati orecchini e collanina d'oro

Una donna di 99 anni è stata rapinata da due uomini nel proprio appartamento, oggi alle 14.30, in via dei Lauri a Roma. L'anziana signora è stata imbavagliata dai due rapinatori, entrambi italiani, che le hanno portato via collanina e orecchini d'oro che aveva addosso.

I due, dopo aver frugato nelle stanze, sono fuggitivi senza portare via null'altro. Sul posto i poliziotti del commissariato Torpignattara. Indagini in corso per rintracciare i malviventi. La vittima non ha avuto bisogno di cure mediche.