Roma, alberi crollati: rientro a ostacoli nelle scuole

Fa fatica Roma a rialzarsi dopo la sconfitta di ieri, quando il vento ha abbattuto circa 300 alberi. Anche oggi ville e cimiteri resteranno chiusi, ma a preoccupare è soprattutto il rientro a scuola. È iniziata la conta dei danni tra tegole volate via, piante a terra e cancelli divelti. «Stimiamo che il 10% degli istituti abbia riscontrato problemi» dice Mario Rusconi, leader nel Lazio dell'Associazione nazionale dei presidi.

CHIUSURE E DENUNCE

Confusione: è il primo dato che emerge. Capitolo ville: soltanto alle 8 di ieri mattina il Campidoglio ha comunicato la chiusura dei parchi alle associazioni che si occupano della gestione dei cancelli. «Ma l'apertura è alle 6, non ho aspettato la comunicazione del Campidoglio, mi sono assunta la responsabilità di non aprire le 15 ville che abbiamo in gestione vista l'allerta meteo» spiega Valentina Coppola dell'associazione Earth. E nonostante il divieto in molti parchi sono entrate famiglie. A villa Borghese, ad esempio, dato che «l'Associazione tra Carabinieri in Congedo Martiri di Nassiriya ha il compito di chiudere solo i cancelli intorno alla zona del laghetto» dice Sandro Silbi, a capo dell'associazione. «Sabato sera siamo stati con il Servizio giardini che si è adoperato molto» dice. Nella villa su un albero caduto era segnata un X rossa, segno che quel pino doveva essere abbattuto ma non è stato fatto. Villa Gordiani è stata presa d'assalto dalle famiglie, «così come villa Ada per un cancello aperto» denunciano I Leprotti di villa Ada. E ieri ancora alberi caduti ed è stata chiusa viale Cavalieri di Vittorio Veneto. Ora preoccupano le scuole, anche se il Comune assicura di aver già avviato un «capillare monitoraggio delle aree verdi dei plessi scolastici di competenza». «Il Campidoglio - spiega Rusconi - ha chiesto soltanto domenica di verificare i danni, ma le scuole sono chiuse. Quindi - spiega - lunedì i presidi dovranno verificare se ci sono danni, chiamare i tecnici che metteranno in sicurezza». E nel frattempo gli studenti cosa fanno? «I presidi possono decidere di farli entrare oppure no, dipende dalla situazione di criticità dei danni che l'istituto ha subito». Rusconi sottolinea: «Da tempo abbiamo chiesto di dare le chiavi delle scuole ai Municipi, domenica avrebbero potuto effettuare i sopralluoghi necessari». Finirà probabilmente con un esposto in Procura, la vicenda della scuola Giovanni XXIII in viale Partenope, zona Villa Gordiani.

«La scuola resterà chiusa, sono caduti due alberi, uno ha danneggiato la mensa - dice Sabrina Cicconetti, presidente del comitato dei genitori - faremo un accesso agli atti in Municipio per conoscere gli esiti del sopralluogo effettuato a novembre e poi probabilmente faremo un esposto». Chiusa anche la scuola di via Rocco Santoliquido, alla Giustiniana, dove un pino ha distrutto un muretto. «Il personale docente presterà servizio, secondo il proprio orario, presso la sede di via Iannicelli» ha comunicato la scuola. Problemi anche nel VI Municipio, a Roma Est. «Domenica abbiamo fatto una verifica esterna delle scuole - spiega il mini-sindaco Roberto Romanella - e lunedì mattina interverremo per mettere in sicurezza rami e alberi nelle scuole Villaggio Prenestino in via Fosso dell'Osa, Merope nella sede di via Calimera, ed Emma Castelnuovo in via Medail». Confusione e incertezza anche per i bimbi del quartiere Trieste, soprattutto se una scuola si trova all'interno di un parco che deve rimanere chiuso così come disposto dalla sindaca Virginia Raggi. «La scuola Montessori è all'interno di villa Paganini dove è caduto un pino - spiega Emanuele Gisci, assessore alle Politiche educative - le ville sono chiuse, ho chiesto delucidazioni all'Assessorato all'Ambiente, ma non ho ancora ricevuto riscontri». «Il Comune non risponde - dice l'assessore all'Ambiente Rino Fabiano - abbiamo istituito noi l'unità per liberare le strade».

«In via Casamari, dopo 24 ore, non è stato ancora rimosso un albero che tra l'altro ostruisce l'uscita di un garage dove c'è l'auto di una coppia di anziani: lei è allettata e il marito non può uscire per andare a comprare le medicine» denuncia Claudio De Santis, presidente del comitato L'Ostiense. «Tra sabato e domenica notte sono stati 500 gli interventi dei vigili» fa sapere il Comune.



