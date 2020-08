Roma, vandali distruggono gli alberi dei centenari a Spinaceto: li aveva piantati il Comune a febbraio

Sono stati distrutti, spezzati e vandalizzati alcuni dei 101 alberi piantati lo scorso febbraio dal Comune di Roma in onore dei centenari della città. La denuncia arriva da Marco Antonini, assessore ambiente, decoro e sicurezza Municipio IX, che su Facebook scriveo: «È difficile dare una spiegazione a certi gesti. Sono stati intenzionalmente spezzati una decina di frassini e querce messi a dimora nel febbraio scorso per onorare i nostri concittadini centenari». L'atto vandalico si è verificato nel parco di Spinaceto, dove in totale sono stati piantati 32 dei 101 alberi.

Antonini nel post prosegue: «Questo gesto si aggiunge alla lista dei vandalismi subiti dagli alberelli messi a dimora questo inverno. Delle 250 piante a dimora durante la festa dell'albero, abbiamo dovuto registrare diversi episodi di distruzione deliberata, come il furto di 18 roverelle a Fonte Meravigliosa o le 5 querce ridotte in pezzi a Largo Cannnella a Spinaceto ed altri episodi ancora. Il clima creato in questa città dal continuo denigrare l'opera dell'amministrazione ha, ancora una volta, armato la mano dei vandali criminali». Gli alberi dei centenari, piantati il 15 febbraio nelle aree verdi dei municipi IV, IX, XV e XIII, rappresentano un omaggio del Campidoglio ai romani che hanno superato i 100 anni: ognuno degli alberi, infatti, è accompagnato da una targhetta con il nome di uno dei centenari della Capitale.





