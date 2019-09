Roma, 30enne accoltellato in strada per gelosia: è gravissimo

, al Laurentino 38. Nella macchina della vittima gli agenti hanno trovato un marsupio con dentro un coltello

da cucina con la lama appuntita.



Da una prima ricostruzione sembra che alla base del gesto ci fossero motivi di gelosia: l'aggressore sospettava una relazione tra la sua ex fidanzata e il 30enne ferito.

Ultimo aggiornamento: 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undi 30 anni è statoal petto domenica mattina adopo una lite per gelosia. L'aggressore, 25 anni, è stato arrestato: la vittima infatti è riuscita a chiamare la polizia che è riuscita a rintracciare l'autore del gesto e lo hanno arrestato con l'accusa diIl trentenne è in gravi condizioni, in prognosi riservata al Sant'Eugenio. L'aggressione è avvenuta in via Achille Campanile