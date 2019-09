Pusher romana come in Breaking Bad: il camper era la sua base di spaccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non vendeva “crystal meth”, la metanfetamina azzurra preparata dal protagoista della celebre serie tv, « Breaking Bad », ma, proprio come lui, usava uncome base di spaccio. Non è Walter White il protagonista di questa storia ma una 30enne romana, arrestata la scorsa notte dai carabinieri della stazione diCasalbertone.La donna si aggirava nervosamente nei pressi del parcheggio di un locale notturno, dove aveva parcheggiato il suo camper, in via Portonaccio. Non appena i militari si sono avvicinati la 30enne ha provato a scappare nascondendosi tra la folla di giovani presenti e gettando in un cestino l'involucro di plastica all'interno del quale aveva nascosto la droga La sua fuga però non è durata a lungo: i carabinieri hanno recuperato l'involucro, all'interno del quale sono c'erano 23 pasticche di ecstasy e hanno fermato la donna. All'interno del camper, che è stato poi perquisito, sono state ritrovate altre dosi di metanfetamina e gli incassi dell'attività di spaccio. La pusher è stata portata in caserma e trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.