Rifiuti, Carfagna: «Roma pulita per Putin, si invitino capi di Stato ogni giorno»

Sul caos rifiuti di Roma interviene anche Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e coordinatrice nazionale di Forza Italia. «Ci sono 196 Stati sovrani al mondo, è l'unico modo per tenere la spazzatura lontana dalla citta» ha scritto su Twitter. «Vista la solerzia con cui è stata pulita Roma per l'arrivo di Putin - e considerato che nel mondo ci sono 196 Stati sovrani - proponiamo di invitare un capo di Stato ogni 1,86 giorni. È l'unico modo per tenere la spazzatura lontana dalla città».



