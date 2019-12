Rifiuti, protesta al Divino Amore. Raggi: «Nessuna discarica a Falcognana»

Si è conclusa con un perentorio «no» alle discariche da parte della sindaca Virginia Raggi la manifestazione organizzata al Divino Amore, alla quale hanno partecipato Associazioni e Comitati di Quartiere (in prima linea i residenti di Casal Fattoria). La prima cittadina della capitale, intervenuta sul posto, ha ribadito il proprio dissenso a qualsiasi discarica nel IX Municipio rassicurando di fatto gli abitanti di questo importante quadrante romano. «Questa è una vittoria di tutti. Non solo abbiamo ottenuto di non aprire una discarica a Falcognana, ma anche di non aprire nessuna discarica temporanea a Roma. Abbiamo ottenuto che si lavorasse all’interno di un piano rifiuti regionale e Roma farà la sua parte. Ma non derogando a norme poste a tutela della salute pubblica e norme ambientali».

Nella Sala Don Umberto del Santuario del Divino Amore gremita di centinaia e centinaia di cittadini sono intervenuti Dario D’Innocenti, presidente del IX Municipo, Renato Brunetta, Massimiliano De Julis, Alessandro Lepidini, Pasquale Calzetta e Sergio Ambrogiani, Andrea De Priamo dando un segnale di forte coesione e unità d’intenti senza distinzioni partitiche. «Oggi è arrivato il segnale che aspettavamo e che di fatto chiude una volta per tutte le ipotesi scellerate di realizzare nuove discariche in questo municipio, e cioè il IX. Ora - spiegano dal Presidio - dobbiamo continuare a sorvegliare affinché la legalità venga rispettata e le discariche esistenti siano bonificate e controllate dagli enti preposti a garanzia della popolazione».

