Roma, rapina mini-market e accoltella il titolare bengalese, poi fugge col bottino di 10 euro

Scene di "ordinaria" violenza a Roma, in via Boezio, dove un uomo ha rapinato un negozio di alimentari, aggredendo violentemente il titolare con un coltello per poi darsi alla fuga con un bottino di 10 euro.

E' successo ieri pomeriggio intorno alle 15.15 in via Boezio c'è stata una rapina in un negozio di alimentari. Un uomo di 50 anni, armato di coltello e volto coperto da mascherina, ha minacciato il titolare del negozio, cittadino del Bangladesh di 29 anni. Il titolare del negozio ha reagito e c'è stata una colluttazione. Il rapinatore è scappato con un bottino di 10 euro e la vittima è stata portata al Santo Spirito per tagli superficiali. Intervenuti gli agenti della polizia di Stato per le indagini del caso. Sta trattando il commissariato di Borgo.

