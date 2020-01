Fanno saltare il bancomat e scappano con i soldi

Fanno saltare un bancomat a La Rustica e scappano con i soldi. Una rapina da film (citazione da "Lo chiamavano Jeeg Robot"). Un gruppo di malviventi, questa notte, con una esplosione ha fatto saltare la cassa continua e il bancomat della filiale del Credito Cooperativo in via La rustica a Roma. La deflagrazione ottenuta utilizzando dell'esplosivo ha aperto le strutture metalliche permettendo ai malviventi di poter portare via la cassa contenente i soldi con cui poi sono scappati prima dell'arrivo dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo operativo di Montesacro mentre i rilievi di polizia scientifica sono stati effettuati dai militari del nucleo investigativo. © RIPRODUZIONE RISERVATA