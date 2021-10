Roma, armato di coltello rapina un uomo: fermato in un casolare abbandonato

Martedì 19 Ottobre 2021, 13:53

I carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato un 30enne del Ghana, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di rapina. Domenica pomeriggio, a seguito di una richiesta giunta al 112, gli investigatori dell’arma sono intervenuti in via Gino Severini, a Tor Sapienza, dove un 40enne romano era stato appena rapinato da un uomo armato di coltello che si era fatto consegnare l’orologio che indossava al polso.

Acquisite le informazioni dalla vittima che ha descritto nei dettagli il rapinatore e la via di fuga, i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno iniziato una ricerca nelle aree verdi adiacenti la strada, individuando, poco dopo, il 30enne nascosto all’interno di un casolare abbandonato. L’uomo è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione che ha permesso ai militari di rinvenire l’orologio appena rapinato, subito riconsegnato al proprietario. L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.