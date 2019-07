Assalto alla banca del policlinico di Tor Vergata sventato dalla polizia: arrestati due rapinatori armati di pistole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia è arrivata in tempo per fronteggiare i banditi armati di pistole. Ci sono stati momenti ad alta tensione. I banditi hanno tentennato. Poi, sotto tiro, hanno deciso di gettare a terra le armi. L'assalto è avvenuto stamattina, verso le 9.30, nella banca all’interno del policlinico di Tor Vergata. E’ stato un paziente a notare la scena simile a quelle dei film. L’uomo ha visto due individui incappucciati e armati che tenevano sotto tiro i dipendenti e i clienti della banca. Il testimone ha chiamato subito la polizia.E’ così che in pochissimi minuti, sono arrivate diversi equipaggi delle volanti e pattuglie del commissariato di zona. I poliziotti si sono trovati faccia a faccia con i banditi con le pistole in pugno. Sono trascorsi momenti che sono sembrati eterni. Poi, la scelta, forse obbligata, di arrendersi grazie alla reazione dei poliziotti. I rapinatori sono due romani, sulla cinquantina. Fuori l’ospedale è stato trovato il loro motorino. Recuperato il contante della banca.